علماء بريطانيون يحذرون من التوسع الحضري: كارثة بيئية تهدد كوكب الأرض

دعا العلماء في مجال العلوم إلى إحداث تحول كبير في الحوكمة العالمية لحماية مستقبل المدن في جميع أنحاء العالم والكوكب ككل، محذرين من كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض بأكمله إثر التوسع الحضري الذي تسعى إليه الدول بشكل مستمر.

وقال خبراء من جامعات بريستول، وأكسفورد وييل، في مقال بمجلة العلوم، إنَّ التوسع الحضري ونمو المدن بمعدل غير مسبوق، يفرض ضغوطًا هائلة على الأراضي المستغلة والموارد الشحيحة والنظم البيئية الهشة، ما يدفع لحدوث كارثة على كوكب الأرض، حسبما ذكرت صحيفة «ساينس ديلي».

علماء يحذرون من كارثة تهدد العالم

وقالت الدكتورة جيسيكا إسبي المتخصصة في الحوكمة الدولية للتنمية المستدامة في جامعة بريستول: «إن تغير المناخ يحظى باهتمام عالمي كبير، ولكن هناك نقطة عمياء كبيرة عندما يتعلق الأمر بالنظر في التأثير المدمر الذي أحدثه النمو الحضري الهائل على الكوكب».

وأضافت أنَّ «زيادة التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية للمساعدة في إدارة النمو المستدام لمدننا بشكل أفضل وحماية أنظمة الأرض الحيوية، بما في ذلك الماء والهواء والأرض، التي نعتمد عليها جميعًا».

ويعيش الآن أكثر من نصف سكان العالم 55% في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب من الثلثين بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير المدن العالمية الصادر مؤخرًا.

تأثير التوسع الحضري علي الكوكب

وتمثل المناطق الحضرية مجتمعة نحو ثلاثة أرباع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حسبما ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما تعمل المدن أيضًا على إعادة تشكيل الأنظمة الأربعة الرئيسية للأرض بشكل كبير: «الغلاف المائي، والغلاف الجوي، والمحيط الحيوي، والغلاف الأرضي».

وأضافت كارين سيتو أستاذة الجغرافيا وعلوم التحضر في كلية ييل للبيئة ومؤلفة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: «يعد توسع الأراضي الحضرية في جميع أنحاء العالم أحد أكبر محركات فقدان الموائل والتنوع البيولوجي، ويحدث ذلك ليس فقط بسبب استصلاح الأراضي واحتلالها من قبل المدن، ولكن أيضًا بسبب التفتت الأعمق للأراضي غير المستغلة المتبقية، وهذا يعطل الحياة البرية والمناطق البيئية، بالإضافة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الحرائق والآفات والأمراض التي قد تنتشر بسهولة أكبر».

وتابع مايكل كيث مدير برنامج بيك للأبحاث الحضرية في جامعة أكسفورد الذي جمع المؤلفين وغيرهم من قادة العالم في مجال السياسة الحضرية العالمية: «لقد حان الوقت لكي يجلس زعماء العالم ويدركون أن معالجة تغير المناخ غير ممكنة إذا نحن لا ننظر إلى كيفية تصميم وبناء وتمويل وإدارة مدن العالم».