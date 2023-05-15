ما فائدة مشروعات الاستصلاح الزراعي للأمن الغذائي؟.. «البحوث الزراعية» يوضح

تولي القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا بالمشروعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، وتؤثر على أمنهم الغذائي في ظل تحديات اقتصادية عالمية خطيرة دفعت الدولة إلى اتخاذ خطوات سريعة لتأمين احتياجاتها من المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح عبر مشروعات الاستصلاح الزراعي.

الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم بالنسبة لمتوسط إنتاج القمح، مشيرا إلى أن خطة وزارة الزراعة في الوقت الحالي ترتكز على محورين أساسيين، الأول هو التوسع الرأسي والثاني هو التوسع الأفقي

المحور الأول.. زيادة الإنتاج في وحدة المساحة المنزرعة

وعن المحور الرأسي، قال «عبد العظيم»، إن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج مع وحدة المساحة المنزرعة، فهذا العام تم زراعة 3.4 مليون فدان تنتج في حدود 9 ملايين طن ما يوفر 50% من احتياجات مصر في القمح.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة استنبط مجموعة من الأصناف عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض قصيرة العمر في الفترة الأخيرة، كما احتلت أيضًا مصر المركز رقم واحد عالميا في إنتاج القمح الربيعي.

التوسع الأفقي هو المحور الثاني للدولة

أما التوسع الأفقي، فيشير إلى التوسعات الكبيرة بالنسبة للأراضي الزراعية وبالنسبة لمشروع الدلتا الجديدة التي تصل إلى 2.2 مليون فدان وهناك مناطق مستصلحةً في الإسماعيلية وسيناء وبورسعيد، بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية ويتم الاعتماد فيها على طرق الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه.

وأكد أن الدولة في الفترة الأخيرة تركز على إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز لتوفير كافة المحاصيل بسعر جيد من خلال الاعتماد على المنتج المحلي، ووفقا لتصريحات صحفية لوزير التموين سيكون لدينا اكتفاءً ذاتيا بالنسبة للأرز بعد موسم الحصاد.