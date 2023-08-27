الرئيس السيسي: نستغل كل نقطة مياه في مشروعات الاستصلاح الزراعي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة تعمل على استغلال كل نقطة مياه موجودة لصالح مصر والمصريين في مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تنفذها الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي مفاجئ أجراه خلال جولة تفقدية نظمتها إدارة الشئون المعنوية لعدد من المحريين العسكريين في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية بتوشكى، أنّ الدولة حريصة على الميكنة الزراعية والري الحديث في مشروعاتها.

ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما حققته الدولة من استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في توشكى، والتجهيز لاستصلاح أخرى، بأنها «خطوة واحدة من خطوات عديدة»، مطالبًا الإعلاميين بنقل ما شاهدوه في توشكى لجموع المصريين، وطمأنة الشعب المصري على نجاحات بلاده في مختلف المجالات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للإعلاميين المشاركين في الجولة الميدانية، التي استمرت منذ الانتقال من القاهرة إلى توشكى والعودة لمدة 20 ساعة تقريبًا، مؤكدًا أهمية دور الإعلام الوطني الجاد في بناء «الجمهورية الجديدة».