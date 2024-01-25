وكيل مديرية الرياضة بكفر للشيخ: شباب البرلمان مستقبل مصر وحاضرها

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزاره الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، ختام فاعليات الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب، اليوم الخميس، وذلك بمشاركة وحضور 50 شابا من أعضاء النموذج، بمقر قاعة التعليم المدني بديوان عام مديرية الشباب، بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ختام فاعليات الملتقى وعرض للتقييم

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الخميس، أن الدكتور رأفت صبحي، الخبير البرلماني، بمجلس النواب، تناول ضمن فاعليات ختام الملتقى عرض تقييم بالدراسة التي أعدتها اللجنة، وكذلك عرض وتقييم لطلبات المناقشة العامة والاقتراحات، علاوة على انعقاد الجلسه في صورتها النهائية وتقييم الأداء بعد رفع الجلسة في صورتها النهائية.

خلق مناخ لزيادة الوعي والمعرفة لدى الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل شباب كفر الشيخ، أن وزير الشباب والرياضة أكد أن الملتقيات البرلمانية أصبحت محطة ومنصة مهمة للقاء الشباب وتعزيز وعيهم ومعرفتهم بالعمل البرلماني، كما يمكنهم من المساهمة الفاعلة، كونهم جزءًا وركيزة رئيسة في صناعة مستقبلهم.

وأشار إلى أنّ الوزارة تنهج نهجاً ثابتاً حول تنفيذ الملتقيات البرلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب، بما يحقق تطلعات ورؤية القيادة السياسية التي تؤمن بدور الشباب وبقدراتهم التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وجرى عمل الملتقى البرلماني بإشراف مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب في كفر الشيخ، ومتابعة تنفيذ من قبل محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب، وفريق عمل الإدارة.