محافظ أسيوط يبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات.. جدول زمني

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا، لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس السبت، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأمنية تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد سيد نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

تنفيذ الموجة الجديدة

وأوضح محافظ أسيوط، أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، لافتا إلى إنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

التعديات على أراضي أملاك الدولة

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل القانون حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية والجهات الأخرى المعنية وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.