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إزالة 26 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
11:59 ص | الأحد 28 يناير 2024
إزالة تعديات

إزالة تعديات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

حملات مكبرة لتنفيذ إزالة التعديات

وأكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ22، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعد بمساحة 5074 ألف متر، و11 حالة تعد بمساحة 24 فدانا و16 قيراطا و20 سهما على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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