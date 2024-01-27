مساحة 800 متر.. إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة ومكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، من خلال المتابعة الميدانية ورصد المخالفات بأشكالها كافة، وإزالة مايخالف القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وأكدت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد، في بيان لها، أنه جرى إزالة حالتين بناء مخالف وعشوائي على الأراضي الزراعية، بإجمالي 800 متر مربع ومحاسبة المخالفين على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين، ويجري رصد المخالفات من خلال المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مجلس المدينة وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

المتابعة المستمرة لرصد المخالفات العشوائية

وشددت رئاسة مجلس مدينة بني عبيد، على المتابعة المستمرة لرصد المخالفات العشوائية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم وحزم للمخالفات بأشكالها المتعددة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة المصرية، من خلال التنسيق الكامل بين مجلس المدينة ومحافظة الدقهلية ومديرية الأمن والزراعة والجهات المعنية، وتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات التي أكدت عليها المحافظة، خلال الفترة المقبلة.