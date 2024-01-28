ضبط 11 متهما تخصصوا في التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب بالبحر الأحمر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، قيام تشكيل عصابي مكون من (11 شخصا – لأربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات البحر الأحمر، القاهرة، قنا، أسوان)، بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعي.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم (55 كيلوجراما من أحجار الكوارتز - 15,346 كيلوجرام ذهب «سبائك ومشغولات» - 282 جرام ذهب صيني - 76 جرام فضة - 4 كيلوجرامات سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة في تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية )وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 97 مليون جنيه.