الري: محطة بحر البقر الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف بسيناء

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، إذ تمّ تفقد مكونات المحطة، وتفقد المعامل ومنظومة الإسكادا المسئولة عن التشغيل.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي

وأكّد سويلم الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يومياً، كأحد المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وتوفير فرص العمل.

وأشار سويلم لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة من المحطة لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية في شمال سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر.

الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع

وأكد أهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه.

جدير بالذكر أنَّ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة جينيس باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم ، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون متر مكعب في يوم للوحدة، ويجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول 105 كيلومترات و17 محطة رفع.