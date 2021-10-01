الزراعة في أسبوع.. افتتاح محطة معالجة مياه «بحر البقر» وفحص 5052 حيوانا

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 58، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 24 وحتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وسلط الانفوجراف الضوء على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم، وذلك بمنطقة شرق بورسعيد، واستعراض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنشطة القطاع الزراعي خلال السبع سنوات الماضية، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش الافتتاح، موضحا أن هذا القطاع شهد تحديات كبيرة نجح خلالها في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ومستدامة، كما استعرض أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، وكذلك المشروعات التي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأصدر وزير الزراعة، تعليمات مشددة إلى مديريات الزراعة بالتعاون مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي، برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وقدّم وزير الزراعة، التهنئة للعاملين بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بمناسبة اجتياز معامل المشروع لاختبار الكفاءة على المستوى الدولي للمعامل المعتمدة من خلال المعهد البيولوجي الوطني بدولة سلوفينيا، حيث تعد هذه المرة الثانية التي تحصل فيها معامل المشروع على هذه النتيجة في هذه الاختبارات، والمرة الأولى كانت في عام 2019.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة عليها في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالي 654 مشروعا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مساحة إجمالية بلغت 2643 فدانا.

رفع كفاءة محطة بحوث البساتين

وقام الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءة الأصول، بزيارة محطة بحوث البساتين في قها، لمتابعة جهود رفع كفاءة المحطة، وتنفيذ تكليفات وزير الزراعة.

كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش، دورة تدريبية تحت عنوان «الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش» بمديرية الزراعة بالجيزة، وتهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، مما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

دورات تدريبية في التحول الرقمي

وأطلق المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في التحول الرقمي، للباحثين والمحللين والكادر العام في المعمل، تجهيزا لإطلاق أكبر منظومة رقمية لتطوير العمل داخل المعمل، والمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، كما نفذ معهد التناسليات الحيوانية بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، قافلة بيطرية مجانية إلى قرى مركز كفر سعد المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة دمياط، وتم فحص وعلاج عدد 5052 حيوانا وتدريب 28 طبيبا بيطريا من أبناء دمياط.

وحصل الدكتور يوسف خميس، باحث أول بمعهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، على لقب المحرر المتميز لعام 2020 من دار النشر البريطانية تايلور وفرانسي، لمساهمته العلمية الدولية.

ضبط مواد خام لصناعة الأعلاف مجهولة المصدر

وخلال هذا الأسبوع، تمكن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة بالدقهلية، من ضبط 250 طنا من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، وكذلك مخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 184 طنا و481 كيلو لحوم، وتم تحرير 1135 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها، كما بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأتها الهيئة يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، حوالي 380 ألفا و474 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تجهير فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الصالحية

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، البدء في تجهيز فرع المعمل بسوق الصالحية لاستقبال العينات من العملاء، كما قامت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، بزيارة المقر المقترح لفرع المعمل بالإسماعيلية، كما كلفت لجنة من المعمل بزيارة المقر لتحديد الاحتياجات اللازمة للتشغيل وبدء العمل في أقرب وقت.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه المعمل من الاستعدادات الخاصة بالتفتيش السنوي من الإيجاك لتجديد الاعتماد الدولي للمعمل، كما بلغ عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بتحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع حوالي 5000 شهادة.