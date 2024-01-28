أغرب أشياء استخدم فيها الذكاء الاصطناعي.. كتابة شعر وتلحين أغاني

لا شك أن الذكاء الاصطناعي بات من أكثر الأشياء الشائع استخدامها في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما أصبح قادرا على تغطية وخدمة مجالات واسعة، سواء على مستوى الأعمال والكتابة والإبداع أوالصناعة والرعاية الصحية والتعليم والترفيه، ورغم ذلك هناك بعض الاستخدامات التي قد تبدو غريبة أو غير متوقعة.

أغرب أشياء تصنع بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن يملك بعض الأشخاص أبياتًا من الشعر من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ هناك العديد من الأدوات التي يمكنها كتابة الشعر والقصائد المختلفة والمتنوعة، مثل تطبيق «canva»، الذي يبدع في كتابة الشعر بشكل رائع وغير منسوخ من أي نصوص موجودة بالفعل لأي من الشعراء.

إنشاء مقاطع من الموسيقى، بات أمرًا سهلًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ أصدر العديد من الملحنين بعض الألحان المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل تطبيق أمبر ميوزيك، الذي يعمل على إنشاء موسيقى مختلفة بالذكاء الاصطناعي.

تصميم الأزياء دخل ضمن القائمة، إذ أطلق أسبوع الموضة للذكاء الاصطناعي في مدينة نيويورك الأمريكية في 2023، وذلك من خلال استخدام شاشات عرض، والاستعاناة بأزياء وعارضات تم تصميمهما بالذكاء الاصطناعي.

تأليف الكتب وكتابتها بالكامل، بات متاحًا بالذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام بعض التطبيقات مدفوعة الأجر، لعل أبرزها تطبيق «chat gpt»، بخطوات بسيطة، وبشكل حصري.

الذكاء الاصطناعي تداخل في جميع الصناعات، ووصل الأمر إلى أنه بات يصنع أشخاصًا افتراضية، يمكنها التفاعل مع البشر في ألعاب الفيديو أو الواقع الافتراضي وفي بعض الأحيان يكون لهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتواصلون من خلالها مع عدد كبير من المتابعين.

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا من إنشاء تجارب تعليمية أكثر فاعلية، لذلك من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ومدى تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، ولكن من الواضح أنه بات قادرًا على تغيير كل شيء بطرق كثيرة.

ومن جانبه أكد الخبير التكنولوجي خالد يسري، أن برامج الذكاء الاصطناعي تملك مليارات البيانات المسجلة في النظام الخاص بها، لذلك تستعين بتلك البيانات وقت الحاجة، ومنها عندما يطلب منه إنشاء نصوصًا أو أبيات شعر أو تأليف كتاب، يمكنه حينها استرجاع جزء من هذه البينات من أجل كتابة النص أو الاستجابة للطلب بشكل عام.

وعن مدى دقة التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية معرفة إذا كانت النصوص حصرية أو مقتبسة، قال: «الذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة محتوى جديد 100% غير منسوخ وحصري لمستخدميه، لكن يجب أيضًا تدخل العنصر البشري من أجل تنقية المحتوى وجعله أكثر إثارة ودقة».