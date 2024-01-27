رشا يسري: الإعلام الإسرائيلي استخدم الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتشويه الحقائق

قالت رشا يسري، الباحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ الإعلام الإسرائيلي استخدم الذكاء الاصطناعي، منذ أحداث 7 أكتوبر في غزة، لتزوير صورة المجازر الإسرائيلية ضد أطفال ونساء فلسطين.

الإعلام والاقتصاد في عصر الأزمات العالمية

وأضافت «يسري» في ندوة تحت عنوان «الإعلام والاقتصاد في عصر الأزمات العالمية»، نظمتها مكتبة مصر العامة، أنّ الصور الكاذبة لتزييف الحقائق في غزة، اعتمدتها أمريكا في بداية الأمر، ثمّ تراجعت عنها بعد التحقق من كذبها.

وتابعت الباحثة في الشأن الإسرائيلي: «لاحظنا وقت تبادل الأسري تحدث عدد من الأسرى الإسرائيليين المختطفون لدى حماس، بعد إطلاق سراحهم عن تعامل حماس الجيد، وهذا مع رفضه الإعلام وتجاهل هذه الرواية، وتوجيه رواية الإسرائيلية الموحدة».

وتشهد الندوة، حضور خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام والاقتصاد، كالدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور أحمد أبو جبل، المستشار بالكليات العسكرية، ورشا يسري الباحثة في الشأن الإسرائيلي، والإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وسيتم تناول مواضيع مثل تغطية الأخبار الاقتصادية في الأزمات، ودور وسائل الإعلام في توعية الجمهور، وتشجيعه على اتخاذ قرارات مستنيرة.