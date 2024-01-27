«الذكاء الاصطناعي» طريق المعلمين الجدد للتعيين في مطروح.. اعرف التفاصيل

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية بصدد تنظيم حزمة من البرامج التدريبية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، لتدريب المعلمين الجدد «الدفعة الثانية» على الذكاء الاصطناعي والتأهيل التربوي.

وتُجرى البرامج التدريبية في 9 قاعات بديوان عام المديرية، وإدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي، ومجمع عادل الصفتي، بالإضافة لقاعة نور العلم بمدينة الحمام.

موعد تدريب المعلمين الجدد في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، إن تدريب المعلمين الجدد سيستمر لمدة أربعة أيام، من التاسعة صباح الأحد حتى الأربعاء 31 يناير الجاري، وذلك بإشراف عام إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

اجتياز مراحل التدريب المعلمين قبل تسليم العمل

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يجب على المعلمين الجدد من الدفعة الثانية العمل على إتمام جميع البرامج التدريبية التي تنفذها المديرية تمهيداً لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية بإشراف الوزارة كمرحلة أخيرة، إذ أنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيجرى البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق بين الوزارة والمديرية ويعقبها استلام العمل وتوزيع المعلمين الجدد على المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة طبقا للتخصصات والاحتياجات أسوة بالدفعة الأولى من مسابقة المعلمين.

الذكاء الاصطناعي والتدريبات الذهنية

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح أنه وفقاً لتعليمات الوزارة فقد جرى إعداد حقيبتين تدريبيتين بشأن المعلمين الجدد، الأولى تتعلق بالتدريب على التأهيل التربوي، بإضافة بعض المحاور الهامة مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما الحقيبة التدريبية الثانية تتمثل في أعمال التدريب على اللياقة البدنية والتدريبات الذهنية والتي تهدف لتأهيل المعلمين لاجتياز جميع التدريبات النهائية تمهيداً لتعيينهم رسمياً وإلحاقهم بالمدارس.