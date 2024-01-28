رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب في رحلتهم إلى أسوان

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، طلابه في رحلتهم الترفيهية إلى مدينة أسوان، والتي نظمتها كلية الحاسبات والمعلومات في إطار حرص إدارة الجامعة على تعريف الطلاب بمعالم مصر السياحية والأثرية وتعزيز الأجواء الاجتماعية والترفيهية ورفع الروح المعنوية لهم.

تنشيط الوعي السياحي لطلاب جامعة سوهاج

وأكد رئيس جامعة سوهاج حرصه على مشاركة طلابه والتواجد معهم، وتلبية جميع احتياجاتهم ودعمهم، لكي تخرج الرحلة بأكبر فائدة ممكنة، وهي تنشيط الوعي السياحي لدى طلاب، والتعريف بعراقة وأصاله الحضارة المصرية.

زيارة متاحف أسوان

وأعرب المشاركون في الرحلة عن سعادتهم بتواجد رئيس جامعة سوهاج معهم، ومتابعته المستمرة لتفاصيل الرحلة أولاً بأول، ومشاركته بتناول الغداء معهم في جو أبوي مليء بالبهجة والسرور.

وشمل برنامج الرحلة زيارة متحف النوبة ومتحف السد العالي ومتحف النيل ومعبد فيلة وجزيرة النباتات والقرية النوبية، بالإضافة إلى عدد من الجولات الحرة.