جامعة سوهاج تشارك في الملتقى الأول لكليات طب الصعيد في الوادي الجديد

تشارك كلية الطب البشري بجامعة سوهاج في الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد، والذي تنظمه جامعة الوادي الجديد، تحت شعار أطباء الجمهورية الجديدة بمشاركة 6 جامعات «الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، بني سويف، الأزهر بأسيوط، وميريت».

مشاركة جامعة سوهاج بالأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع، تحرص الجامعة على مشاركة أبنائها الطلاب في كل الملتقيات والأنشطة الطلابية بما يسهم في صقل شخصيتهم وخلق جيل شاب ناضج قيادي قادر على الإبداع والابتكار والنهوض ببلده.

تخريج جيل قادر على المنافسة

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على تخريج جيل قادر على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليكون نواة البناء بالجمهورية الجديدة، من خلال مشاركة طلابها بمختلف الأنشطة الطلابية ودعمها من أجل تنمية قدراتهم.

أنشطة الملتقى الطلابي

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، إن فعاليات الملتقى انطلقت اليوم في رحاب جامعة جنوب الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وأضاف الدكتور محمد نصر ثابت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى يتضمن عددا من الأنشطة الطلابية التثقيفية والرياضية والترفيهية، حيث تتمثل أهمية تلك الملتقيات في توطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين طلاب الكلية وأقرانهم بجامعات صعيد مصر.

فيما أوضحت إيمان الفولي مدير رعايه شباب الكلية، أن الفوج المشارك في الملتقى ضم 11 من طلاب الكلية، حيث يشارك 7 طلاب في مباريات كرة القدم، وطالبان في مسابقات دوري المعلومات، وطالب في مسابقة الشطرنج، وطالبة بمسابقة شعر الفصحى.