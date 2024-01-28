المجلس القومي للمرأة يستعرض إنجازاته في 2023: وصلنا إلى 25 مليون مستفيد

أطلق المجلس القومي للمرأة تقريرا مفصلا حول جهوده وأنشطته التي تم تنفيذها خلال عام 2023، طبقًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث بلغ إجمالي المستفيدات/ين من تلك البرامج و الأنشطة ما يزيد عن 25 مليون مستفيد/ة.

وتضمن التقرير جميع البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس طوال العام الماضي في جميع المجالات، وفيما يلي أبرز تلك الإنجازات:

التمكين السياسي

في مجال التمكين السياسي بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة المجلس ما يزيد على 20 مليون مستفيد/ة، وذلك في ملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، علاوة على دور المجلس في توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي، من خلال حملة بلدي أمانة التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية.

التمكين الاقتصادي

وفي مجال التمكين الاقتصادي بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة وجهود المجلس إلى 686.391 مستفيد/ة، إذ استكمل المجلس أنشطة برنامج تحويشة للادخار والاقراض الرقمي، وتمّ تدريب مدربين/ات على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدرب، كما تمّ تكوين فريق عمل مؤهل من 1,340 ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات، وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات، ويتم تدريبهم دوريا في مجال التثقيف الرقمي وغيره من الموضوعات التنموية.

التمكين الاجتماعي

وفي مجال التمكين الاجتماعي، بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة وجهود المجلس في هذا المحور إلى 1.357.016 مستفيد/ة، ومن بين جهود المجلس في هذا المحور، حرص المجلس على التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج التوعية بالقضية السكانية جلسات دوار، حيث تم تنفيذ (12,395) جلسة دوار، استفاد منها إجمالي 827,133 مستفيد/ة.

وفي مجال الحماية، فقد استفاد من جهود وانشطة المجلس ضمن هذا المحور 3.740.719 مستفيد/ة، وقد تم تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب احميها من الختان والتي وصلت الى 3.374.956 مستفيد/ة.