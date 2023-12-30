«القومي للمرأة»: «دوي» حققت نقلة نوعية بتبني المجلس لها

قالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إنَّ عام 2023 يعد استكمالاً لجهود المجلس القومي للمرأة في إطلاق مبادرة «دوي» الموجودة فعليا على الأرض منذ فترة، مؤكدة على دور المجلس في تحقيق نقلة نوعية للمبادرة بتبنيه لها.

«محمود»: مبادرة «دوي» تهتم بالفتيات من عمر 10 لـ17 عاما

وأضافت «محمود»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «نون القمة»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مبادرة «دوي» تهتم بالفتيات من عمر 10 أعوام وحتى 17 عاما، ويتم إعداد هذه الفئة العمرية منهن ليصبحن سيدات المستقبل ويقدن المجتمع، موضحة أنَّ هذه الفترة العمرية مؤثرة للغاية في تكوين شخصية الفتاة كونها فترة انتقالية ما بين الطفولة والوصول للأنوثة الناضجة.

تكثيف الجهود وتنظيم جلسات حوار للفتيات منذ 2022

وتابعت رئيس الإدارة المركزية بالمجلس القومي للمرأة: «وجهنا برنامج دوي على اعتبارهن، أي الفتيات المستفيدات من البرنامج، نساء المستقبل، ومنذ عام 2022 كثفنا جهودنا حول تنظيم جلسات حوار للفتيات في كل أماكن تجمعهن، وهناك أكثر من 250 ألف فتاة بمختلف المحافظات خاصة النائية منها والصعيد، استفدن من هذه الجلسات».