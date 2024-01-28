نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس.. «ظهرت الآن»

أعلنت المديريات التعليمية، أنّ المدارس الثانوية في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، كشفت نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سواء للامتحانات الإلكترونية أو الورقية ومراجعتها ورصد وتجميع الدرجات، واعتمادها من مدير الإدارة التابع لها.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024

وأكدت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك، أنّ نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 متاحة الآن في المدارس بالكشوف والصفحة الرسمية عبر موقعها الرسمي بالاسم ورقم الجلوس.

وأضافت المدارس الثانوية، أنّه يمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي، الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، دون دفع أي مبالغ مالية من خلال التوجه إلى المدرسة والاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، مشيرا إلى أنّ النتيجة بالدرجات وليس التقديرات.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي

- مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولي: 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الجبر والتفاضل والمثلثات: 27 درجة للامتحان الالكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- الكيمياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الفيزياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الاحياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- تطبيقات رياضة: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- تاريخ: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- جغرافيا: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- علم نفس واجتماع: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- فلسفة: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.