نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. «ظهرت الآن»

أعلنت المديريات التعليمية، أنّ المدارس الثانوية بدأت الكشف عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 للعام الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد وضم الدرجات، والتي أداها الطلاب ورقيا وإلكترونيا، وذلك عبر المواقع الرسمية للمدارس.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

وأضافت المدارس الثانوية، أنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالدرجات من خلال كشوف النتيجة عبر الصفحة الرسمية للمدرسة أو من خلال التوجه إلى المدرسة، ويمكن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي

- مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

- الكيمياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- الفيزياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- الأحياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- الرياضيات: 27 درجة للامتحان الالكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- تاريخ: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- جغرافيا :14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.

- فلسفة ومنطق :14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة.