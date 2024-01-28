رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.. «ظهرت الآن»

كتب:

أميرة فكري
12:23 م | الأحد 28 يناير 2024
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

أعلنت المديريات التعليمية، أنّ المدارس الثانوية بدأت الكشف عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 للعام الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد وضم الدرجات، والتي أداها الطلاب ورقيا وإلكترونيا، وذلك عبر المواقع الرسمية للمدارس.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

وأضافت المدارس الثانوية، أنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالدرجات من خلال كشوف النتيجة عبر الصفحة الرسمية للمدرسة أو من خلال التوجه إلى المدرسة، ويمكن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس. 

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 

- مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

- الكيمياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة. 

- الفيزياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة. 

- الأحياء: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة. 

- الرياضيات: 27 درجة للامتحان الالكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- تاريخ: 14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة. 

- جغرافيا :14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة. 

- فلسفة ومنطق :14 درجة للامتحان الالكتروني و2 درجات للامتحان الورقي و2 درجات لامتحان الشهر و2 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 20 درجة. 

اقرأ المزيد:

لمدة يومين.. انطلاق فعاليات مؤتمر نظام التعليم «STEM» غدا

«التعليم»: تخصيص الدرس الأول بالفصل الدراسي الثاني عن الشرطة

رضا حجازي يستعرض خطة الوزارة أمام لجنة التعليم بمجلس النواب غدا  

«تعليم القاهرة»: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم
بقلم أميرة فكري