«التعليم»: تخصيص الدرس الأول بالفصل الدراسي الثاني عن الشرطة

أصدرَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً للمديريات التعليمية، بتوجيه المدارس «رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - الإعدادي - الثانوي الموهوبين التربية الخاصة» بتخصيص الدرس الأول بعد عطلة العام الدراسي، في بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد والإفادة عما تم.

تخصيص الدرس الأول عن احتفالات الشرطة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في الخطاب الموجه للمديريات أن ذلك في أطار احتفالات عيد الشرطة 2024 وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المٌعتمدة رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، يوم 10 فبراير، وذلك عدد أسابيع الدراسة في الترم الثاني 18 أسبوعًا.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ 25 مايو 2024.

- تنتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو.

- 10 فبراير.. بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بكل المحافظات.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة 2024.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات الفنية.