رضا حجازي يستعرض خطة الوزارة أمام لجنة التعليم بمجلس النواب غدا  

يستعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا، خطة الوزارة، بشأن المدارس التكنولوجية- التطبيقية.

كما تناقش لجنة الزراعة بالمجلس، برئاسة هشام الحصري غدًا، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وهشام الشعيني، وأحمد قورة، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذلك توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.

وتناقش لجنة الصناعة، خلال اجتماعها، غدًا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام؛ لإنقاذ شركات الغزل والنسيج المتعثرة أو المتوقفة، وطلب إحاطة حول عدم إنتاج الأنسولين في مصر حتى الآن، على الرغم من أهميته البالغة لعدد كبير من السكان.

كما تناقش اللجنة غدًا، طلب الحاطة المقدم من النائبة ضحى مصطفى عاصي، بشأن تأخر عملية تطوير مصنع الدلتا للأسمدة، الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجية المصنع بالكامل.

وتستعرض غدا لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية انضمام مصر لمجموعة بريكس «BRICS» للاقتصادات الناشئة، والعائد من إنشاء مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد النزاعات في مصر، وأهمية المنظمات والتجمعات الإفريقية ودورها في دعم العلاقات المصرية الإفريقية، إذ يتحدث السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، حول أهمية تكتل بريكس.

وتناقش أيضا لجنة الثقافة والعالم بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، حول ارتفاع أسعار تذاكر حفلات الأوبرا، بما يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على المشاركة والحضور.