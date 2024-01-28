تزامنا مع «الصوم الكبير».. أسقف مغاغة يوضح موعد صنع «زيت الميرون المقدس»

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لصنع زيت الميرون المقدس في مارس المقبل، للمرة الواحد والأربعون بالتزامن مع الصوم الكبير والذي يبدأ في 11 مارس المقبل، حيث يترأس البابا هذا الطقس المقدس بمشاركة أعضاء المجمع المقدس.

الأنبا أغاثون يوضح موعد عمل الميرون عبر تاريخ الكنيسة

وقال الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، في عظة سابقة له إنَّ عمل الميرون يكون في الجمعة السادسة من الصوم المقدس، موضحاً أنه وفقاً لمخطوط كتاب مصباح الظلمة، وإيضاح الخدمة لأبي البركات المعروف بابن كبر قس المعلقة (ص 77)، قائلاً «يكون عمل الميرون في الجمعة السادسة من الأسبوع السادس من الصوم المقدس»

موعد عمل الميرون 2024

وصرح الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المقرر أن تقيم الكنيسة طقس صنع زيت الميرون المقدس في يومي 11 و12 مارس أول أيام الصوم المقدس بدير الأنبا بيشوي يوادي النطرون، كما يقوم البابا في اليوم السابق، برسامة أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية من الأساقفة.