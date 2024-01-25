الكنيسة تستعد لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس: يمس أحد أسرارها السبع

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، الذي يعد أحد الأسرار السابعة في الكنيسة، في مارس المقبل، وليكون صنعه في عام 2024 هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، وذلك في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة أعضاء المجمع المقدس مطارنة وأساقفة الكنيسة في الداخل والخارج.

سكرتير المجمع المقدس يكشف لـ«الوطن» موعد صنع الميرون المقدس

وقال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يتم صنع زيت الميرون المقدس خلال يومي 11 و12 مارس المقبل بالتزامن مع أول أيام الصوم الكبير في الكنيسة حيث يجتمع أساقفة ومطارنة الكنيسة في دير الأنبا بيشوي لإتمام الطقس.

وأوضح الأنبا دانيال أنه قد تم إلغاء سيمنار المجمع المقدس والذي كان من المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر نهاية العام الماضي، بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، كما تم تقديم موعد جلسة المجمع السنوية لشهر مارس بدلًا من يونيو 2024، ومن المقرر أن يتم عمل «الميرون المقدس» خلالها، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

الأنبا سرابيون يقدم للبابا تواضروس زيوت عطرية للاستعداد لعمل الميرون

وقدم الأنبا سرابيون، مطران لوس أنچلوس، مجموعة من الزيوت العطرية، الخاصة بتجهيز وصنع زيت الميرون المقدس، خلال لقائه مع البابا تواضروس في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في إطار الاستعداد لصنع الزيت المقدس والذي يضم 27 مادة ويتم عمله على 3 مراحل تقديس وطبخ وتخمير.

وكان البابا تواضروس قد أدخل بعض التجديدات في عملية صنع الميرون باستخدام التقنية الحديثة عام 2014، بعد موافقة أعضاء المجمع المقدس على هذا الأسلوب الجديد والذي كانت نتائجه مبهرة، إذ وضع زيوت عطرية جاهزة عالية النقاوة، وشارك في عمله في المرة الأولى 88 من الآباء المطارنة والأساقفة، فضلاً عن ذلك فقد تم بهذا الأسلوب الجديد عمل الميرون بكميات أكبر لمواجهة احتياجات الكنائس ورسومات الميرون، خاصـة وأن الكنيسة تشهد نهضة روحية على اتساع الكرازة وزيادة عدد الكنائس في الداخل وفي بلاد المهجر.