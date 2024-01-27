إيبارشية طهطا تنظم مؤتمرا عن السلامة والصحة النفسية

نظمت إيبارشية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس مؤتمرًا لتوعية الكهنة والخدام وكل الشعب بأهمية الصحة النفسية تحت عنوان «نحو مجتمع فاهم للسلامة النفسية»، في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، في قاعة السيدة العذراء بطهطا، بحضور الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية.

تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومتعافي الإدمان

وحاضر في المؤتمر الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقًا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «فاهم» للصحة النفسية، والأستاذ الدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي، وناقشا مع الحضور الأمور والمشاكل النفسية وكيفية اكتشافها وعلاجها.

وزار نيافة الأنبا إشعياء و«مكرم» مستشفى الطب النفسي بسوهاج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومتعافي الإدمان.

وفي سياق متصل، نظمت إيبارشية طما احتفالًا بتخرج 74 متعلمًا بفصول «محو الأمية» من أبناء الإيبارشية بدير القمص يسى ميخائيل بطما، بحضور الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعه، ومحمد السيد الدالي مدير عام هيئة تعليم الكبار بسوهاج، وعدد من مسؤولي هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، ومسؤول خدمة الأنبا أبرآم لمحو الأمية، وعدد من أسر الخريجين.

تضمن الحفل كلمة الأنبا اسحق أكد خلالها ضرورة أن يكون لدينا طموحات في محو الأمية لحياة أفضل وحياة كريمة، مؤكدًا اهتمام الكنيسة القبطية بجميع جوانب الإنسان.

وألقى المدير العام الهيئة كلمة تشجيعية للخريجين، ومقدمًا شكر للكنيسة على تعاونها الدائم في عدة مجالات، وعلى دورها الوطني في إطار النهوض بالمجتمع.