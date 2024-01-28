ريهام عبدالغفور تنشر صورة لها بصحبة والدها الراحل: «وحشتني يا حبيبي»

تذكرت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبدالغفور الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا بعد تعرضه لحادث سير وذلك من خلال مشاركتها منشور عبر صفحتها على موقع الصور الشهير إنستجرام.

ريهام عبدالغفور تتذكر والدها بكلمات خاصة

وشاركت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لها مع والدها الفنان أشرف عبدالغفور من خلال خاصية ستورى وعلقت عليها قائلة «وحشتني يا حبيبي».

يذكر أنَّ الفنانة ريهام عبد الغفور يعرض لها الآن في دور العرض السينمائية فيلم ليلة العيد والذي تشارك فيه بجانب عدد من الفنانين من بينهم يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري وسيد رجب وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبدالعزيز.