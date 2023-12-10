ريهام عبد الغفور تعزي أحمد حلمي في شقيقه.. أول ظهور بعد وفاة والدها

يستقبل الفنان أحمد حلمي المعزين في شقيقه خالد حلمي حاليا داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد رحيل الأخير عن دنيانا، صباح الجمعة الماضية، نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ووصل إلى مكان العزاء كل من ريهام عبد الغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور، بالإضافة لكل من إدوارد، عبير صبري، ناصر سيف، الإعلامية بوسي شلبي، شيرين، إيهاب فهمي، الإعلامي محمود سعد، حيث حرصوا على تعزية حلمي والشد من أزره في مصابه الجلل، لا سيما أنهم يعلمون بطبيعة علاقة حلمي بشقيقه الراحل، الذي كان يعتبره سندا في حياته.

المعزون في وفاة شقيق أحمد حلمي

كما وصل قبل قليل، الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومحمد حماقي، وجومانا مراد، ولبلبة، وما زال توافد الفنانين مستمرًا على مسجد الشرطة.

وكان أحمد حلمي قد شيع جنازة شقيقه من بنها بعد صلاة الجمعة الماضية، ورافقته زوجته الفنانة منى زكي التي كانت متأثرة برحيل شقيق زوجها، كما شارك في الجنازة العشرات من أهل بلدة حلمي الذين حرصوا على مواساته.

انهيار أحمد حلمي

وانهار حلمي باكيا أثناء مرافقته لجثمان شقيقه داخل المسجد، وذلك قبل أن يواري جثمانه داخل مقابر العائلة في بنها.