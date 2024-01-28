وزيرة البيئة تشهد حلقة نقاشية عن برنامج التحكم في التلوث الصناعي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جلسة نقاشية خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2024، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي، وجويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، وشاهين زكي ممثل عن البنك الأهلى المصري، والمهندس عمرو العدوي ممثل شركة أبو قير للأسمدة.

وأبدى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة عن امتنانه واعتزازه بمشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يحتفل بمرور 25 عامًا على عمله في البيئة المصرية، مؤكدًا أن المشروع يعطى دفعة للصناعة، ويؤكد عدم تعارض التنمية الصناعية مع البيئة.

وأوضح أن البيئة لم تعد ضربًا من ضروب الرفاهية بل أصبحت أحد المتطلبات التى يحتاجها أى منتج للتصدير للأسواق العالمية، مؤكدا أن الهدف ليس فقط تحقيق التوافق البيئي للصناعات مع البيئة بل نهدف إلى تحقيق كفاءة استهلاك الموارد، ما يساهم في توفير المال ونكون قادرين على النفاذ للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي بدأ بالتركيز على القطاع العام، والآن أصبح حوالي 90% من الدعم موجه للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل نموذجا فريدا لأن القطاع الخاص هو من يتحمل القرض وليس الدولة.

وأوضح أن المشروع يقدم دعما بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى تخصيص حوالي 271 مليون يورو لتنمية الصناعة، استمرارا لدور وزارة البيئة في دعم الصناعة أملاً في زيادة تنافسية الصادرات وحفاظاً على تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحاً أنه جرى الموافقة على 10 مشروعات بقيمة 95 مليون يورو سيكملون تمويل المرحلة الثالثة، والتي ستشغل جميع الحزم التمويلية التي وفرتها الجهات المانحة.

وقال شاهين زكي ممثل البنك الأهلي، إنَّ رحلة التعاون بين البنك وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بدأت منذ عام 1998، مضيفًا أن البنك الأهلي هو البنك الرائد في التعاون مع البرنامج منذ مراحله الأولى وبناء على النجاحات التي حققها البرنامج على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وفتح المجال للتعاون مع شركاء التنمية في إرساء برامج متخصصة في عدة مجالات مثل كفاءة الطاقة، موجهاً الشكر لكل شركاء التنمية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي.

وأشار شاهين، خلال جلسة نقاشية خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2024، إلى الدور الهام للبنك المركزي وخاصة أثناء مؤتمر المناخ cop27، مؤكدًا أن التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي أتاح الوقوف على أرض صلبة في مجال التمويل المستدام، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع البرنامج وشركاء التنمية خلال الفترة القادمة لما له من تأثير إيجابي على المجتمع الصناعي.