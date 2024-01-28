وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة أسوان

تفقد الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، مركز إبداع مصر الرقمية بالحرم الجامعي لجامعة أسوان بمدينة صحاري، يُرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة والمحافظة.

مركز إبداع مصر الرقمية

واستمع الدكتور أيمن عاشور، إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة والبرامج التي يُقدمها مركز إبداع مصر الرقمية الذي تم إنشاؤه داخل الجامعة، ليكون مُتاحًا لطلاب الجامعة وخريجيها، ويُقدم المركز خدمات 3 جهات تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي «معهد تكنولوجيا المعلومات ITI - مركز الإبداع وريادة الأعمال TIEC - المعهد القومي للاتصالات NTI».

وتفقد الوزير معامل وقاعات المركز الذي يحتوي على 9 معامل حاسبات، وقاعتين للمحاضرات، وقاعة للمؤتمرات، كما يحتوي على معمل لشبكات الحاسب الآلي، ومعمل لتصميم النُظم المُدمجة وإنترنت الأشياء، ومعمل لتصنيع النماذج الأولية، ومعمل للحام كابلات الألياف الضوئية.

برامج تدريبية مُتنوعة ومُتميزة للشباب

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون والتكامل بين المراكز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، والقيام بدورها والأداء المرجو منها، لافتًا إلى أهمية تقديم برامج تدريبية مُتنوعة ومُتميزة للشباب، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى ضرورة التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية التي يتم تقديمها للطلاب، مؤكدًا الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير التعليم الحكومي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير الجامعات للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود، لافتًا إلى أهمية الاهتمام بالبرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات وظائف المُستقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان، أنّ جامعة أسوان تشهد طفرة كبيرة في مختلف قطاعاتها التعليمية والبحثية والإنشائية، في ضوء تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنّ الهدف من تلك المشروعات خدمة الطلاب والخريجين، والعمل على تحسين مهاراتهم وقدراتهم، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل؛ ولتقديم خدمات تعليمية مُتميزة لطلاب الجامعة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أنّ مركز إبداع مصر الرقمية يُقدم خدماته التدريبية لطلاب وخريجي جامعة أسوان، والذي سبق وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث تم إنشاؤه بناءً على بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جامعة أسوان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ جامعة أسوان تعُد إحدى منارات العلم والمعرفة في إقليم جنوب الصعيد، وتشهد تطويرًا وتحديثًا على مستوى منشآتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنّ الجامعة تضم 18 كلية وهي «الآداب، التجارة، الحقوق، الألسن، دار العلوم، هندسة، هندسة الطاقة، الطب البيطري، الزراعة والموارد الطبيعية، الآثار، الطب، تكنولوجيا المصايد والأسماك، التربية النوعية، العلوم، التربية، التمريض، الخدمة الاجتماعية، التربية الرياضية»، إضافة إلى معهد الدراسات الإفريقية والمعهد الفني للتمريض.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والمهندس أحمد سالم رئيس مركز إبداع مصر الرقمية.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير معرضًا فنيًا لطلاب كليات الجامعة، إضافة إلى الاطلاع على منتجات نادي ريادة الأعمال، وبعض المنتجات التي عرضها الباحثون، التي يمكن الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل إيجابي على دعم جهود الارتقاء بالصناعة والاقتصاد الوطني.