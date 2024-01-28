لغة جسد القطط.. دليلك الشامل لفهم احتياجاتها وحمايتها من الاكتئاب

القطط حيوانات أليفة، يرغب الكثير من الناس في تربيتها في المنزل، إذ تتمتع بشخصية مستقلة، وتلعب دورًا مهمًا في امتصاص الطاقة السلبية من المنزل، وعلى الرغم من ذلك، قد يجد بعض أصحاب القطط صعوبة في فهم لغة جسدها، ومعرفة ما تريده.

ووفقًا لما ورد بموقع« PURINA»، إليك أهم تصرفات القطط ودلالاتها:

الخرخرة

تصدر القطط صوتا يشبه الخرخرة، عندما تكون بالقرب منك، أو مستلقاة بجوارك، يتكرر لمدة دقيقة أو أكثر في المرة الواحدة، وبهذه الطريقة تقول لك قطتك إنها تحبك بشدة.

الاسترخاء الجسدي

إذا كانت قطتك مسترخية طيلة الوقت، مع حركة عين هادئة، فهذا دليل على أنه راضي عن المكان المحيط، ومعتادة على أشخاصه.

وسع العين مع تركيزها

القطط بطبيعتها الفطرية صياد ماهر، فإذا رأيت قطتك تقف بتركيز وعيونهت محدقة على شيء ما، مع بؤبؤ ضيق وشوارب ممدودة للأمام، فهو يود إخبارك ألا تعبث معه في هذا الوقت، حيث يكون في حالة من العمل الجاد، ويخطط لاصطياد فريسة.

وضع القدم بأناقة تحت الجسد

عندما يضع القط أقدامه بشكل مرتب وأنيق تحت جسده، مع الرمش ببطء وهو ينظر لوجهك، فهو بهذا التصرف يعبر عن سعادته البالغة معك، وعليك الرمش له ببطء لتعبر له عن مدى سعادتك معه أيضًا، حيث أن القطط حيوانات عاطفية وحساسة.

ذيل ثابت

من التصرفات التي يقوم بها القط في حالة محاولة إخبارك أنه قلق، تثبت ذيله، أو الحركة البطيئة له، مع انكماش الجسد بعض الشئ ورأس منخفضة مسحوبة للخلف قليلًا، وفي حالة القلق البالغ، يتقوس ظهرها لأعلى وتستعد للجري، في هذه الحالة عليك تقديم بعض الطمأنينة لأليفك.

خفض الأذن مع عيون تنظر للأعلى

تعبر القطط عن خوفها من خلال لغة جسدها، والتي تشمل وضع الأذنين في مستوى واحد منخفض خلف الرأس، والنظر لأعلى، وفتح العينين بشكل واسع، ورفع شعيرات الجسم. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب القطة أن يحاول إبعاد أي شيء يعتقد أنه سبب الخوف، وأن يتجنب الحركة السريعة، حتى لا يعتبره القط تهديدًا إضافيًا.

الصمت مع ذيل مستقيم

وتعبر القطط عن غضبها من خلال لغة جسدها، والتي تشمل الصمت لفترة من الوقت، ووضع الذيل بشكل مستقيم وثابت، أو لفه تحت الجسم.

وفي هذه الحالة، يجب على صاحب القطة أن يحاول معرفة سبب الغضب، وأن يحاول إرضاء القطة، حتى لا تدخل في حالة من الاكتئاب.