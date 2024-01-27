داء القطط «التكسوبلازما».. ينتقل من البسطرمة واللانشون ويسبب الإجهاض

حقائق لا يعلمها كثيرون عن «داء القطط» أو كما تعرف علميا بمصطلح «التكسوبلازما»، يظن البعض أن القطط المصدر الوحيد للعدوى بها، بينما توجد أسباب آخرى لنقل المرض، ويعتقد البعض أنه يصيب النساء دون الرجال مسببا لهن الإجهاض، لكنها مفاجأة للكثيرين، إذ إن هذا الداء يصيب الرجال والنساء والكلاب.

داء القطط

وكشف الدكتور طارق علام رئيس بحوث بوحدة الحيوانات الأليفة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع الشرقية لـ«الوطن» بعض الحقائق عن التكسوبلازما «داء القطط»، مشيرًا إلى أنه يُسبب الإجهاض للنساء مع عدم الانتباه للمرض وإهمال علاجه يؤدي للعقم.

ما هو داء القطط؟

وتستعرض «الوطن» خلال سطور التقرير التالية، حقائق عن داء القطط توضحها الدكتورة شهيرة حنفي رئيس معهد بحوث الصحة الحيوانية بمحافظة الشرقية في عدة نقاط كالتالي:

- التسكوبلازما هو الاسم العلمي لداء القطط، ويسببه طفيل وحيد الخلية، ويصيب القطة مرة واحدة في عمرها، والقطط هي أحد أسلاب انتقال المرض لكنها ليست السبب الوحيد، فنسبة الإصابة بسبب القطط 30% بينما 70% أسباب أخرى.

- ينتقل داء القطط من تناول اللحوم النيئة مثل البسطرمة واللانشون، أو من خلال استخدام سكين المطبخ في تقطيع الخضروات بعد تقطيع اللحوم أو الفراخ النيئة مباشرةً.

- ينتقل عن طريق براز القطط سواء بلمسه أو من خلال تبرز القطط على الخضروات وتناولها من قِبل الإنسان دون تنظيفها تماما، وداء القطط يصيب الإنسان «نساء، ورجال وأطفال»، والقطط والكلاب ويسبب لهم الإجهاض أيضا.

- يسبب داء القطط تأخر عقلي للأطفال وعدم القدرة على التركيز، ويتطلب الكشف عن حالتهم تحاليل للكشف عن احتمالية إصابتهم بداء القطط.

- تبدو أعراض الإصابة بداء القطط في التهاب وإحمرار العينين ثم تليف الشبكية والإجهاض والعقم للإنسان.

- تبدو أعراض إصابة القطط والكلاب بالمرض متمثلة في التشنجات والعصبية وممارسة حركات غريبة ثم موت القطط الصغيرة بعد الإصابة بنحو 45 يوما.

- يصبح براز القطط معديا بالمرض بعد مرور 24 ساعة، فالخطورة تأتي بعد مرور يوم كامل على تبرز القط.

- أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بداء القطط هم أصحاب الأمراض المزمنة.

- يجري تحليل المرض والكشف عن الإصابة به من خلال أخذ عينة من الدم.

- كليندامايسين ودالاسانسي أدوية لداء القطط، وتؤخذ عينة الدواء حسب وزن القطة وحجمها وحسب إرشادات المختص البيطري.

وكشفت الدكتورة إيناس عبد السلام طبيبة نساء وتوليد بمديرية الصحة بالشرقية عن أن السيدات تصبن من داء القطط بالإجهاض وفي حال عدم علاجه يتكرر الإجهاض وقد تتفاقم المشكلة ويؤدي للعقم بعدم الانتباه لحالة السيدات الصحية، لافتة إلى أن الطفيل يصيب الأطفال المواليد الجدد فيؤذي الدماغ ويصيب الرجال.

أكدت عبد السلام أن علاج المرض أصبح سهلا، مضيفة: «لو سيدة يتكرر إجهاضها أو طفل يعاني مشاكل في الدماغ أو رجل ما يعاني من إحمرار العين نطلب تحليل المرض بعينة دم للوقوف على حقيقة المرض».