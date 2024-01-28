أعلنت مديريات التربية والتعليم، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، والتي تم اعتمادها وإعلانها خلال الساعات القليلة الماضية، إذ جرى توفير 4 طرق مختلفة لمعرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس أو بالاسم فقط أو بالرقم القومي، فيما يستمتع التلاميذ بإجازة نصف العام التي تمتد لـ 8 فبراير المُقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من أولياء أمور التلاميذ في كل مكان.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

وفيما يخص موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 فقد أعلنت عدة محافظات ظهور النتيجة بالفعل، بينما حددت باقي المحافظات موعد نتيجة الصف الخامس فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة خلال الأسبوع الجاري.

موقع نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

ويمكن للتلاميذ معرفة درجاتهم من خلال موقع نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الإسكندرية وذلك من خلال الضغط «هنا».

كما يمكن لتلاميذ محافظة الدقهلية معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 من خلال الضغط «هنا».

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024

وأتاحت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة الجيزة وذلك من خلال الموقع الرسمي للمديرية اضغط «هنا» وإتباع الخطوات الآتية:

- تحديد طريقة الحصول على النتيجة سواء نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2024 أو نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024.

- تحديد المرحلة الدراسية «الابتدائية».

- اختيار الصف الدراسي «الخامس».

- إدخال الرقم القومي أو رقم الجلوس حسب الاختيار.

- الضغط على «عرض النتيجة».

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط 2024

وظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول محافظة القاهرة 2024 والتي يمكن معرفتها من خلال 4 طرق مختلفة كالآتي:

- من خلال موقع نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 عبر الضغط «هنا».

- من خلال الإتصال من التليفون الأرضي على الرقم 09000100.

- من خلال الإتصال من أي محمول على الرقم 5757.

- من خلال الذهاب للمدرسة المقيد بها التلميذ أو التلميذة أو الصفحة الرسمية لها.