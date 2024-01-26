لينك الاستعلام.. اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024، والتي عُقدت ورقياً في المدارس مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وفق تعليمات وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسارت الامتحانات بصورة منتظمة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 متاح، عبر موقع المديرية الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن الضغط عليه من هنا، وتظهر مباشرة أمام الطالب نافذة بها الكثير من المعلومات والتي تتطلب مجموعة من البيانات الخاصة بالطالب يجب ملئها للحصول على النتيجة، وأول ما يظهر على الشاشة جملة «نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023».

يبدأ الطالب في كتابة البيانات الخاصة به، وأولها الرقم القومي، ثم يختار المرحلة الدراسية، وبعدها يختار الفصل الدراسي، ثم الصف الدراسي وأخيراً العام الدراسي، والضغط على زر «عرض النتيجة»، وهنا تظهر النتيجة مباشرة للطالب في جميع المواد التي أدى بها الامتحانات.

موعد ظهور النتيجة في المدارس

وشددت المديرية، على جميع الإدارات التعليمية، بضرورة البدء في عرض النتيجة أمام الطلاب اعتباراً من غد السبت الموافق 27 من شهر يناير الجاري، في المدارس، ووضعها في أماكن واضحة للجميع، لافته إلى أنه تم تصحيح الامتحانات بدقة كافية.