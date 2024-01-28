وزير الخارجية السعودي: سعيد بوجودي في مصر.. وحريصون على التشاور وتعزيز العلاقات

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن سعادته بوجوده في مصر ولقائه بوزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».

وقال وزير الخارجية السعودية: «يسرني التواجد اليوم في جمهورية مصر العربية، والتقدم بخالص الشكر والتقدير للوزير سامح شكري على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، وسعدت كثيرًا بالاجتماع اليوم معه ومع فريق وزارة الخارجية المصرية، وأكدت تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات».

وأضاف: «أشيد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، ويأتي الاجتماع الدوري حرصًا من بلدينا على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وبما يرقي لطموحات قيادتي البلدين».

وتابع: «بحثنا اليوم عددًا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ينتهج البلدان سياسة واضحة تشجع الحلول السلمية وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأكمل: «بحثنا الوضع في فلسطين وأكدنا على أولوياتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطرق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين».