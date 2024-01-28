وزير البترول عن «إيجيبس»: أهم مؤتمر دولي يعقد في مصر وفقا للإحصائيات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنَّ هناك تضاعف كبير في عدد العارضين والمشاركين والزوار في معرض مصر للطاقة «إيجيبس»، وذلك وهو ما يوضح أهمية المعرض الكبيرة التي يلقاها المعرض.

فرص جديدة للاستثمار

وأضاف الملا أنَّ المعرض يمثل فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار من خلال طرح الشركات العالمية والإقليمية والمحلية خدماتها على الزوار والمستثمرين وهو ما قد يخلق فرص جديدة للاستثمار والشراكة.

أهم مؤتمر دولي يعقد في مصر

وأشار أن مؤتمر ومعرض إيجيبس يعتبر أهم مؤتمر دولي يعقد في مصر وفق البيانات والاحصائيات والأرقام، خاصة أن مصر لها مصداقية كبيرة في قطاع الطاقة خاصة فيما يخص الانتقال الطاقي وتحسين كفاءة الطاقة، لذلك نتوقع وجود مشاركة مهمة ورغبة كبيرة من الشركات العالمية الخاصة بعناصر الطاقة للانضمام والمشاركة في المعرض خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه المعرض لعام 2024 يعتبر الأول الذي يتحدث عن الطاقة.