وزير البترول: أصدرنا حوكمة قطاع الهيدروجين لزيادة الإنتاج والتصدير

قال المهندس طارق الملا وزير البترول خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر ايجيبس للتحول الطاقي، إن المؤتمر أصبح معرض مصر للطاقة، وتم العمل مع كل الشركات البترولية للتحول الطاقية وخفض الانبعاثات، خاصة وأن الوقت الحالي وخلال السنوات الأخيرة ظهرت أهمية التحول الطاقة وتكامل عناصر الطاقة والالتزام بالوعود لخفض الانبعاثات.

وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية مع العديد من الشركات العالمية والإقليمية للتجهيز لأعمال المعرض للتحول الطاقي، وهو ما لاقى مشاركة كبيرة منهم سواء برعاية المؤتمر أو وجود أماكن لهم داخل المعرض وورش العمل والمؤتمرات، وذلك لتوضيح اتجاهاتهم لكيفية عملهم لتحقيق أهداف العالم في الاتجاه للتحول الطاقي، وللعبور لمرحلة الانتقال الطاقي في مصر.

زيادة إنتاج الغاز والبترول

وأشار «الملاء»، إلى أنه يتم العمل في الوقت الحالي على العمل على زيادة إنتاج الغاز والبترول ولكن بانبعاثات كربونية أقل، وتحسين اداء استخدام وكفاءة الطاقة، وتم العمل على مشروعات فعالة لتقليل الانبعاثات وغازات الشعلة والعديد من المشروعات التي وفرت الفقد في المنظومة.

وأوضح أن الهيدروجين أصبح له أهمية كبيرة في الوقت الحالي وتم استصدار حوكمة قطاع الهيدروجين وهو ما سيعطي أهمية كبيرة له خاصة في مصر والتي تمتلك العديد من المقومات سواء للإنتاج أو لسبب موقعها وقدرتها على التصدير.

الفرص الاستثمارية الواعدة لمصر في قطاع الطاقة

ولفت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمصر في قطاع الطاقة خاصة بسبب موقعها لذلك يجب استغلالها لان هناك منافسة شرسة مع العديد من الدول الأخرى ولذلك يجب استغلال الفرصة بشكل سريع.