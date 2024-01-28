إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 33 حالة تعد على أراض زراعية ومبان مخالفة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ22 للإزالات التي بدأت أمس السبت وتستمر حتى 12 أبريل 2024.

تنفيذ قرارات الازالة

وأوضح محافظ أسيوط، أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت 16حالة تعد بمبان مخالفة على مساحة 4350م2، فضلاً عن 17 حالة على أراض زراعية بمساحة 109 أفدنة، و12 قيراطا لافتاً إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

متابعة تنفيذ مشروعات الرصف بالمراكز والأحياء

وفي سياق آخر، تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات قطاع الرصف بالمراكز والأحياء لرفع كفاءة الشوارع والطرق، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/ 2024، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن واستكمال خطط التنمية وتحقيق لخطة التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء متابعة الأعمال الجاري تنفيذها واستعراض ما تم تنفيذه حتى الآن خلال خطة العام المالي الجاري، وبحث ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال والاستفادة من الإمكانات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل.