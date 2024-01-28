شكري: نقدر الأونروا وما تتحمله وتظهره من حيادية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القرارات التي اتخذت بالأمس ضد منظمة الأونروا كانت مفاجأة بالنسبة لمصر، فالألفاظ التي استخدمت في الاتجاه الموجه للمنظمة هي ألفاظ بالغة في مدلولها ولم توظف مثلها في الحديث عن مقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني في غزة، ومعظمهم من الأطفال والسيدات وهذا في حد ذاته مدهش، موضحا أن المنظمة لديها حوالي 30 ألف موظف وقد يكون لديها خروج لعدد بسيط من موظفيها عن المسار إذا ثبتت هذه التهم.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك بيه وبين نظيره السعودي، أن منظمة الأونروا اتخذ الإجراءات للتحقيق، ولكن المبادئ تقتضي أن هناك اتهاما وكان لابد أن يكون هناك تحقيق ولا يكون هناك استباق للإدانة إلا عندما يأتي التحقيق ويؤكد الاتهام، فهذه المنظمة مسؤولة عن المدنيين وتوفير الخدمات في غزة تحت ظروف صعبة جدا و120 من موظفيها لقوا مصرعهم ويقدمون هذه الخدمات الدورية التي لا بديل ولا يقدمها آخرين.

وأكد الوزير أن التصرفات الفردية غير المقبولة يجب ألا يتبعها إلقاء المسؤولية على المنظمة وهو تجني لا يجب أن يحدث، مشيرًا إلى أن توقيت هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة وتطبيق العقاب الجماعي على المنظمة هو اتصال للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني بغزة، معربا عن تقدير مصر للأونروا وما تقوم به وقيادة الأونروا وما تتحمله وما تظهره من حيادية والتزام ومن استعداد لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة أي خروج عن الإطار الذي تعمل فيه وأي تجاوزات فردية.