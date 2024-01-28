متحديا الظروف الصعبة.. طفل فلسطيني يحمل الطحين على كتفيه وسط الركام

مع بداية اليوم الـ114 من الحرب علي غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستشهد على إثرها أكثر من 26 ألف فلسطيني، و65 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، لم تتوقف المشاهد واللقطات الإنسانية التي تتكرر بشكل يومي في القطاع عن تعاطف دول العالم مع فلسطين، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين في إسبانيا وبريطانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وفي مشهد إنساني تبكي له العيون، تداول رواد التواصل الاجتماعي على تطبيق «إكس» المعروف بتويتر سابقا، صورة يظهر فيها طفل فلسطيني صغير لم يتخط الـ 6 سنوات، ملابسه متسخة وهو يحمل على كتفيه الطحين وسط الركام وتحت نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طفل فلسطيني من غزة خلال استلامه الطحين في ظل الحصار الإسرائيلي الذي أوصل الأوضاع المعيشية إلى حد المجاعة.#فلسطين_قضيتنا pic.twitter.com/PvL6SbDuO4 — طوفان الأقصى (@strljmyly377971) January 28, 2024

طفل فلسطيني يحمل الطحين وسط الحصار الإسرائيلي

وأظهرت الصورة، العناء الذي يشهدونه أطفال غزة يوميا وسط الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، مع استمرار الغارات الجوية والأعمال الوحشية التي تتبناها إسرائيل.

ولقيت الصورة التي جرى تداولها بشكل مكثف، غضب وتعاطف عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوقف إطلاق النار والحصار على قطاع غزة الذي أوصل الاوضاع المعيشية إلي حد المجاعة.

حرب غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن إصابة 8 جنود في معارك قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.