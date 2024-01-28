عضو بـ«التحالف الوطني»: تجهيز قافلة جديدة حمولتها 350 طنا لدعم أهالي غزة

أكد الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يواصل استعداداته لإطلاق مبادرة كبيرة وسلاسل من القوافل لدعم أهالينا في قطاع غزة، من خلال جميع مؤسساته.

وأضاف عضو التحالف الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن مؤسسة صناع الخير تستعد بالمشاركة في سلاسل القوافل الجديدة بما يقارب من 25 شاحنة كبيرة، حمولتها تتجاوز 350 طنا، مشيرا إلى أن المساعدات تتنوع في القافلة الجديدة الجاري العمل عليها، ما بين مواد غذائية، أدوية ومستلزمات طبية متنوعة وبطاطين الشتاء وملابس.

الانتهاء من عمليات التعبئة والتغليف

وأوضح أنه جار الآن الانتهاء من عمليات التعبئة والتغليف استعدادا للتحميل والانطلاق إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوافل تلك تأتي في إطار الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة صناع الخير في قوافل الدعم الموجهة إلى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى اليوم.

وأشار إلى أن المؤسسة قدمت أكثر من 30 شاحنة، على مدار الأسابيع الماضية، مؤكدا أن المؤسسة راعت أن تكون المساعدات متناسبة تماما مع احتياجات الأهالي في القطاع.

وأشار عضو التحالف إلى أن القوافل جرى التركيز بها في جانب المساعدات الغذائية على المعلبات والمواد الغذائية سهلة وسريعة الاستخدام، والتي لا تحتاج إلى أدوات طهي مراعاة لظروف أهالي قطاع غزة الآن في ظل ندرة أدوات وغاز الطهي.