المتحف المصري بالتحرير يستضيف معرضين أثريين الأربعاء المقبل

أعلن المتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع السفارة البريطانية وجمعية استكشاف مصر، افتتاح معرضين مؤقتين مشتركين بالمتحف يوم الأربعاء المقبل، الأول بعنوان «مقتطفات من القرن الأول لجمعية استكشاف مصر في المتحف المصري»، والثاني بعنوان «اكتشاف توت عنخ آمون.. البحث في الأرشيف».

فعاليات المعرضين ستبدأ من الساعة 5.30

وأضاف المتحف المصري بالتحرير، أن المعرضين سيقامان تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والسفارة البريطانية بالقاهرة، لافتا إلى أن فعاليات المعرضين ستبدأ من الساعة 5.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل وحتى الساعة 8.30 من مساء ذات اليوم، موضحا أن دخول الحاضرين للمتحف لحضور المعرضين سيبدأ من الساعة 4.30 من مساء يوم 31 يناير 2024.

مواعيد العمل الرسمية

وفي نفس السياق أعلن المتحف المصري بالتحرير، أن مواعيد العمل الرسمية للمتحف حاليا هي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، علما بأنه يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 مساءً.