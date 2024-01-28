تستعد مديريات التربية والتعليم لإعلان النتائج عبر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات، وذلك فور انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، إذ ظهرت أمس السبت في عددٍ من المحافظات بينها القاهرة، فيما تم توفير طرق أخرى لمعرفة النتائج بينها بواسطة التليفون الأرضي أو المحمول أو عبر الذهاب للمدرسة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات وخطوات الحصول عليها، في ظل ما تقدمه من خدمات لأولياء أمور تلاميذ الشهادة الابتدائية 2024 في كل محافظة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

وتتيح مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة 2024 من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة لمعرفة نتيجة سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024 اضغط «هنا».

- إدخال الرقم القومي للتلميذ والمقيد في شهادة الميلاد.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على «عرض النتيجة».

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم 2024

كما يمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2024 في محافظة القاهرة من خلال الاتصال برقم «5757» من أي موبايل، أو «09000100» من أي تليفون أرضي، أو عبر الذهاب لمدرسة الطالب والاستعلام عنها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الجيزة

وتتيح محافظة الجيزة أمام تلاميذها، معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة اضغط «هنا» واختيار أي طريقة يرغب ولي الأمر في الحصول على نتيجة ابنه من خلالها سواء بالرقم القومي، أو برقم الجلوس.

في حالة الرغبة في معرفة نتيجة الطالب بالرقم القومي، يتم اختيار المرحلة، وإدخال الرقم القومي، ثم الضغط على «عرض النتيجة».

وفي حالة الرغبة بمعرفة نتيجة الطالب برقم الجلوس، يتم اختيار المرحلة، ثم اختيار الإدارة التعليمية، ثم إدخال رقم الجلوس، والصف الدراسي، والمدرسة، وأخيرًا الضغط على «عرض النتيجة».

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بـ 10 محافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 في 10 محافظات وهي الشرقية والمنوفية والإسكندرية والقليوبية والمنيا والدقهلية وبورسعيد والبحيرة وبني سويف وسوهاج، من خلال التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، وإعطاء رقم الجلوس الخاص بهه وسيتم إخباره بالنتيجة تفصيليًا.