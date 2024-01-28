موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة مطروح، والتي يترقبها جميع التلاميذ وأولياء الأمور على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء جميع أعمال الامتحانات في المدارس.

تصحيح امتحانات الصف السادس الابتدائي في مطروح

وحول نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة مطروح، قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه يجرى حالياً القيام بأعمال تصحيح امتحانات الصف السادس في جميع كنترولات المدارس الابتدائية في الإدارات التعليمية المختلفة ومنها إدترة الحمام وقطاع البنجر التعليمي، وإدارات العلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، إضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وسيتم القيام بأعمال ترصيد الدرجات تمهيداً لإعداد النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح سيتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة مطروح، في الأول من شهر فبراير 2024، عقب اعتمادها من لجان الكنترولات وإدارات المدارس ورفعها إلي الإدارة التعليمية المختصة ومديرية التربية والتعليم لاعتمادها.