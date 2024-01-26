رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عددا من الخطوات للحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمحافظة عبر «بوابة التعليم الأساسي».

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول إلكترونيا بالقاهرة

وتستعرض «الوطن» وفقا للموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الخطوات التي يجب اتباعها للحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول من خلال إحدى الطرق التالية:

**الحصول على النتيجة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي «https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages ».

- اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

- اختيار الصف السادس الابتدائي عند خانة الصف.

- اختيار الفصل الدراسي الأول وحدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

- أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

- اضغط على «استعلام» ثم انتظر لبعض الوقت إلى أن تظهر النتيجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 بالاسم

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول من خلال التالي:

- إرسال رسالة نصية عبر التليفون المحمول على 5757 وإدخال البيانات المطلوبة.

- الاتصال على رقم 09000100 من أي تليفون أرضي وإدخال كافة البيانات. اللازمة.

- نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

- موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة القاهرة.