الفريق أسامة ربيع: 12% من حجم التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تضع نصب أعينها مصلحة عملائها، وتعمل على تقليل تأثير الأوضاع الراهنة، على حركة التجارة العالمية العابرة بالقناة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال لقائه مع مسؤولي الخطوط والتوكيلات الملاحية، أن الهيئة تقدم حزمة من الخدمات الملاحية والبحرية، التي تلائم احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة، التي تمتد لتشمل خدمات التزود بالوقود وخدمة الإسعاف البحري، فضلا عن خدمات الإنقاذ البحري ومكافحة التلوث وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانات الهيئة وغيرها.

ربيع: قناة السويس جزء لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية

وأكد «ربيع» أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية؛ إذ يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية، و25% من تجارة الحاويات العالمية.

وتابع: «الأوضاع الراهنة تفرض مزيدا من التحديات على سلاسل الإمداد العالمية، في ظل زيادة مدة الرحلة، وارتفاع النفقات التشغيلية للسفن، وارتفاع نوالين الشحن ونفقات التأمين، وما لذلك من انعكاس مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر المستهلك بارتفاع أسعار السلع وتأخر أمد وصولها».

ربيع يلتقي ممثلي الخطوط الملاحية

والتقي الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، مجموعة من ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية، بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن اللقاء يعد بمثابة منصة ممتدة ومستمرة للحوار، مع شركاء القناة من التوكيلات والخطوط الملاحية، في ضوء حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع عملائها كافة.