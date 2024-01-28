رئيس «القومية لسلامة الغذاء» يزور معمل الهيئة بميناء دمياط

زار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بزيارة تفقدية لمقر ومعمل الهيئة بميناء دمياط، صباح اليوم.

محافظ دمياط تستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، حيث بحثت معه سبل التنسيق والتعاون بين الهيئة والمحافظة، فيما يتعلق بتفعيل منظومة سلامة الغذاء بالمحافظة، كما تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية بدمياط، وأهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل والتعاون المثمر بما يسهم في الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء.

وتابع «الهوبي» أعمال الإنشاء الخاصة بمعمل الهيئة داخل الميناء يرافقه اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء، والذي يُقام على مساحة 1600 متر، ويشمل 4 أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية (متبقيات المبيدات، متبقيات العقاقير البيطرية، العناصر الثقيلة والمضافات الغذائية، الملوثات العضوية الثابتة)، كما يوجد بالمعمل 3 أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس و بكتريا و طفيليات.

وجرى تصميم المعمل، بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي، ويهدف لإمكانية فحص 200 عينة يوميًا، تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف المعمل الكشف عن 852 ملوث غذائي كيميائي، ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية.

وأكّد أهمية دور المعامل التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، داخل المواني المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة والمتداولة بالسوق المحلي، بما يضمن وصول غذاء سليم ومأمون لكافة المواطنين.

وخلال الزيارة، حرص رئيس هيئة سلامة الغذاء، على تفقد أعمال فتح وفحص الحاويات الغذائية في ميناء دمياط، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الهيئة للتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات بالمواني والمنافذ، حرصًا على سرعة إنجاز العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من أجل التيسير على المتعاملين مع الهيئة، والعمل على تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات الغذائية المصرية.