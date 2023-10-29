هيئة سلامة الغذاء تكثف حملاتها الرقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الفيوم، الجيزة، بني سويف والمنوفية، خلال الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأسفرت الحملات عن استيفاء محلب واحد فقط من إجمالي 9 محالب تم تفتيشها، ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 54 محلبًا.

وخلال نفس الفترة، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/ سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

كما أجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 8 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

وعملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار دورها العلمي والمجتمعي ومساهمتها في بناء جيل جديد من الفاحصين المؤهلين لاستيعاب وتطبيق كافة اللوائح والقواعد الفنية الملزمة التي وضعتها الهيئة، بتنفيذ برنامج تدريبي عن «مهام هيئة سلامة الغذاء في المنافذ البحرية» وذلك لعدد 26 طالب من أوائل خريجي كلية الزراعة – جامعة الإسكندرية.

وتضمن البرنامج التدريبي مقدمة عامة عن التعريف بقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية رقم 412 لسنة 2019، والتعريف بدور ومهام الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على واردات وصادرات مصر من المنتجات الغذائية، كذلك القواعد الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة والتشريعات ذات الصلة والمواصفات القياسية المصرية.