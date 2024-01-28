«سلامة الغذاء»: 50 ألف طن زيادة في صادرات مصر خلال أسبوع

كشف تقرير أصدره المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تنفيذ 96 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل المحافظات خلال الأسبوع الماضي، وتسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء للهيئة.

وأوضح التقرير أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت 59 زيارة، وجرى تسجيل 4 منشآت بالهيئة، وجار إدراج 3 منشآت بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 2558 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغت 5610 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1680 شركة مصدرة بزيادة قدرها 50 ألف طن مقارنة بالأسبوع الأسبق، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية

وتابع التقرير أن البطاطس الأسبوع الماضي تصدرت أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 16 ألف طن، تليها الفاصوليا بإجمالي 15 ألف طن، ثم خضر متنوعة بإجمالي 10 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 60 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، ثم الموز بإجمالي 5 آلاف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

ومثلت السعودية والمغرب وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1210 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 820 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1620 رسالة بنحو 315 ألف طن لعدد 680 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها اندونيسيا، أوكرانيا، ماليزيا والصين.

الرسائل الغذائية الواردة

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 412 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 285 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 68 منتج و14 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 703 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.