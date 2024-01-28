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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مراسلة «DMC»: انطلاق فعالية «أيادي مصرية» لأول مرة في معرض الكتاب

كتب:

منة شبانة
05:02 م | الأحد 28 يناير 2024
معرض الكتاب

معرض الكتاب

كشفت مراسلة قناة «DMC»، تفاصيل فعاليات اليوم الرابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، لافتة إلى انطلاق فاعلية «أيادي مصرية» لأول مرة في معرض الكتاب، لجميع المنتجات اليدوية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وخلال التقرير، قالت إيمان الإلش، إحدى المشاركات في «بأيادي مصرية»: «جميع المنتجات مصرية، وإحنا جمعية هدفها تمكين المرأة وتعليمها وتدريبها، على التطريز وصناعة السجاد اليدوي والمفروشات والجلود، وبعد التدريب بيشتغلوا على الفور».

وقال محمد رضا، أحد المشاركين أيضًا في بأيادي مصرية: «في ورش لتعليم الأطفال والكبار أيضًا منتجات الإكسسوار والزينة بالنقوش العربية والمصريّة، وإحنا مش محتاجين نستورد شيء من الخارج وكفاية دعم الرئيس السيسي، لينا وتجهيز معرض الكتاب لاستقبال الحرف اليدوية».

أيادي مصرية

وأضافت مراسلة قناة «DMC»، عبر برنامج السفيرة عزيزة على شاشة «DMC»، أنّ هناك إقبال كبير، لمعرض الكتاب يضم الأسر والأبناء، والجميع يحرص على التواجد ليس فقط لشراء الكتب، ولكن أيضًا لحضور الورش وشراء المنتجات المصريّة بأرخص الأسعار.

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بقلم منة شبانة