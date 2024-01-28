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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مراسلة «DMC»: مشاركة أكثر من 400 ألف شخص في معرض الكتاب حتى الآن (فيديو)

كتب:

منار مجدي
11:42 ص | الأحد 28 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب _ صورة أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب _ صورة أرشيفية

كشفت مراسلة قناة «DMC» تفاصيل فعاليات اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، مشيرًة إلى مشاركة أكثر من 400 ألف شخص خلال الثلاثة أيام الأولى.

أحد الأطفال المشاركين فى المعرض

وخلال التقرير، قال أحد الأطفال المشاركون فب المعرض: «عاجبني أن في لعب ووسائل ترفيه للأطفال والكبار وكل الفئات العمرية»، وأضاف آخر: «أشتريت قصص ولعبت بالصلصال واتبسطت».  

44 قامة مصرية

وأوضح  المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن لديهم مجموعة من اللجان النوعية في الحوار الوطني على رأسها 44 قامة مصرية من اليمين ومن اليسار، مشيرًا إلى أنهم مشكلين بالتساوي إلي كل الفئات.

وقال السفير رضا الطايفي رئيس تحرير مجلة الدبلوماسي، أوجه رسالة للمجتمع أن الدبلوماسي المصري منفتح على الثقافات، وأن الثقافة جزء مهم جدًا من عمله.

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