أذكار الصباح والمساء مكتوبة.. حصن للمسلم وطمأنينة للقلب

أذكار الصباح والمساء مكتوبة، من العادات التي يحرص المسلم على ترديدها كل صباح ومساء أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، تقربا إلى الله، والتي تتضمن بعض الأدعية المأثورة أو آيات من القرآن الكريم، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، عددا من أذكار الصباح والمساء بحسب ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية.

أذكار الصباح والمساء مكتوبة

أذكار الصباح والمساء مكتوبة، قال فيها الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لـ«الوطن»، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ترديدها يوميا، مؤكداً أن أذكار الصباح والمساء التي يحرص المسلم على ترديدها تكون حصنا له من الشيطان وتحفظه من شرور الأعمال.

أذكار الصباح

وفي إطار الحديث عن أذكار الصباح والمساء مكتوبة، نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من أذكار الصباح والتي جاءت على النحو التالي:

ـ اللهم كما أخرجت الصبح من بعد الظلمة، أخرجنا من ضيق الدنيا وهمومها إلى فرجك.

ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير «ترد عشر مرات».

ـ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك «تردد أربع مرات».

ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمد عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار.

ـ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين.

ـ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً.

أذكار المساء

واستكمالا للحدث عن أذكار الصباح والمساء مكتوبة، نشرت الدار عدد من أذكار المساء والتي جاءت على النحو التالي:

ـ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "تردد سبع مرات"

ـ اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك: أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمداً عبدك ورسولك. "تردد أربع مرات".

ـ قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس "ثلاث مرات".

ـ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله ألا أنت. "تردد ثلاث مرات"

ـ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. "تردد ثلاثا مرات".

ـ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. "ثلاث مرات"

ـ أمسينا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا إبراهيم حنيفا مسلماً، وما كان من المشركين.

ـ اللهم إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

ـ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله "تردد مائة مرة".

أذكار الصباح والمساء

ويمكن ترديد أذكار الصباح والمساء بأكثر من صيغة، من بينها الصيغ التالية:

ـ اللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللَّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلَّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ.

ـ اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا تُرام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.